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От пацифиста до шпиона: история секретного агента Второй Мировой

Катерина Саломе
5 часов назад
Нур Инайят Хан была британской разведчицей-радисткой. Она была десантирована 17 июня 1943 года на оккупированную нацистами территорию Франции, откуда вела бесперебойную связь с компетентными органами английской разведки, даже несмотря на провалы окружавших её разведчиков и шедшее по пятам гестапо.
За ее заслуги Нур была награждена Георгиевским и Военным крестами, а в памяти людей она осталась как та, кто прокладывал путь к свободе, не забирая чужие жизни.
В центре Лондона установлен бронзовый бюст Нур Инайят Хан. На торжественной церемонии открытия 8 ноября 2012 года присутствовала английская принцесса Анна.
Смотрите видео, чтобы больше узнать о жизни и заслугах секретного агента Второй Мировой войны.
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