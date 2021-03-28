От пацифиста до шпиона: история секретного агента Второй Мировой

Нур Инайят Хан была британской разведчицей-радисткой. Она была десантирована 17 июня 1943 года на оккупированную нацистами территорию Франции, откуда вела бесперебойную связь с компетентными органами английской разведки, даже несмотря на провалы окружавших её разведчиков и шедшее по пятам гестапо.

За ее заслуги Нур была награждена Георгиевским и Военным крестами, а в памяти людей она осталась как та, кто прокладывал путь к свободе, не забирая чужие жизни.

В центре Лондона установлен бронзовый бюст Нур Инайят Хан. На торжественной церемонии открытия 8 ноября 2012 года присутствовала английская принцесса Анна.