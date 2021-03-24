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Страшный диагноз: что сейчас происходит с Гитой

Елизавета Назарова
3 часа назад
История сестер Резахановых знакома всей стране. О сиамских близнецах узнали в 2003 году, когда в больнице имени Филатова в Москве им провели операцию по разделению. За их жизнью наблюдали миллионы людей, так как случай оказался резонансным.
Уже в более зрелом возрасте одна из близнецов, Зита, начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Больше года она провела в больнице Москве, а потом вернулась в Киргизию. В 2015 году она скончалась от полиорганной недостаточности, но врачи отмечали, что список ее заболеваний был очень большим.
Пока Зита болела, у Гиты состояние здоровья оценивалось как стабильное. Она получила российское гражданство, училась в мусульманском колледже, но со временем ее состояние тоже начало ухудшаться. Смотрите видео и узнайте, с каким заболеванием столкнулась одна из близнецов.
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