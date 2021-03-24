Страшный диагноз: что сейчас происходит с Гитой

История сестер Резахановых знакома всей стране. О сиамских близнецах узнали в 2003 году, когда в больнице имени Филатова в Москве им провели операцию по разделению. За их жизнью наблюдали миллионы людей, так как случай оказался резонансным.

Уже в более зрелом возрасте одна из близнецов, Зита, начала испытывать серьезные проблемы со здоровьем. Больше года она провела в больнице Москве, а потом вернулась в Киргизию. В 2015 году она скончалась от полиорганной недостаточности, но врачи отмечали, что список ее заболеваний был очень большим.