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Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

Стелла Шмель
2 часа назад
На 100-м году жизни скончался принц Филипп - муж королевы Елизаветы II.
Умер супруг Елизаветы II принц Филипп
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
"Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке",
- сообщили в пресс-службе.
10 июня принц Филипп должен был встретить столетний юбилей.
Причины смерти пока не называются.
Борис Джонсон выразил соболезнования Елизавете II и всей королевской семье в связи с кончиной принца Филиппа:
"От лица всей нации, всего королевства мы благодарим принца Филиппа за его выдающуюся жизнь и работу",
- сказал он.
Смерть принца прокомментировала и Елизавета II.
"Он был моей главной опорой",
- сказала она в эфире телеканала NBC.
Люди,Елизавета II,Борис Джонсон,телеканал NBC,
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