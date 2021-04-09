Умер супруг Елизаветы II принц Филипп

На 100-м году жизни скончался принц Филипп - муж королевы Елизаветы II
.
"Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке",
- сообщили в пресс-службе.
10 июня принц Филипп должен был встретить столетний юбилей.
Причины смерти пока не называются.
Борис Джонсон
выразил соболезнования Елизавете II и всей королевской семье в связи с кончиной принца Филиппа:
"От лица всей нации, всего королевства мы благодарим принца Филиппа за его выдающуюся жизнь и работу",
Смерть принца прокомментировала и Елизавета II.
"Он был моей главной опорой",
- сказала она в эфире телеканала NBC.