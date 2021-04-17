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Во время похорон принца Филиппа прозвучала русская молитва

Полина Алферова
4 часа назад
На похоронах герцога Эдинбургского, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, прозвучала православная русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих». Об этом сообщает РИА Новости.
Во время похорон принца Филиппа прозвучала русская молитва
Фото: @kensingtonroyal@kensingtonroyal
До брака с королевой Филипп носил титулы принца Греческого и Датского и принадлежал к православной церкви. Его бабушка, княжна Ольга Константиновна, была внучкой российского императора Николая I.
Молитвы и музыкальные фрагменты для церемонии отпевания принц Филипп выбрал при жизни. Все выбранные музыкальные отрывки исполнил хор из четырех человек. Служба прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского. Ее провели настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.
Люди,Елизавета II,РПЦ,
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