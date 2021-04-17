Во время похорон принца Филиппа прозвучала русская молитва

Молитвы и музыкальные фрагменты для церемонии отпевания принц Филипп выбрал при жизни. Все выбранные музыкальные отрывки исполнил хор из четырех человек. Служба прошла в часовне Святого Георгия Виндзорского. Ее провели настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл и архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.