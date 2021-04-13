Парапсихолог перечислила худшие для психики районы Москвы

Парапсихолог Людмила Шумилова заявила, что с точки зрения парапсихологии районами Москвы с худшей энергетикой можно назвать Люблино и Выхино. А центром положительной энергетики она сочла Боровицкий холм, откуда начиналось развитие города. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, с Боровицкого холма реки несут вниз по течению заряженную определенными эмоциями воду. Поэтому чем дальше от центра, тем больше негативной энергии. Однако наибольшее энергетическое влияние на районы оказывают проживающие в них люди.