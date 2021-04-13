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Парапсихолог перечислила худшие для психики районы Москвы

Мария Грибова
2 часа назад
Парапсихолог Людмила Шумилова заявила, что с точки зрения парапсихологии районами Москвы с худшей энергетикой можно назвать Люблино и Выхино. А центром положительной энергетики она сочла Боровицкий холм, откуда начиналось развитие города. Об этом сообщает РИА Новости.
Парапсихолог перечислила худшие для психики районы Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По словам эксперта, с Боровицкого холма реки несут вниз по течению заряженную определенными эмоциями воду. Поэтому чем дальше от центра, тем больше негативной энергии. Однако наибольшее энергетическое влияние на районы оказывают проживающие в них люди.
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