Ушел из жизни последний защитник Брестской крепости

В Москве ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, защитник Брестской крепости Петр Котельников. Ему был 91 год. Об этом сообщает портал "БрестСИТИ".

У Котельникова был диагностирован рак. Его обнаружили в его квартире.

В июне 1941 года он с другими воспитанниками музыкального взвода 44-го стрелкового полка оказался в эпицентре военных действий в Бресте. На тот момент Котельникову было 12 лет, и ему не давали оружия, поэтому он помогал раненым, носил боеприпасы, еду и воду. 29 июня группа бойцов пошла на прорыв, и Котельникова взяли с собой.

Петр Котельников родился в 1929 году в селе Богоявленском Пензенской области. Он рано потерял родителей и оказался в одном из детдомов Ростовской области.