Смерть Наполеона связали с его любовью к парфюму

По официальной версии Наполеон Бонапарт скончался от рака желудка. Биомедик Биомедик Парвез Харис из Лестерского университета Де Монфора предположил, что причиной опухоли, которая привела к смерти императора, стала любовь к парфюму. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам ученого, здоровье Наполеона могло ухудшиться из-за одеколона, которым он обильно пользовался. Император считал, что парфюм — средство от всех болезней. Он брал по несколько бутылок одеколона в походы, пил его и принимал с ним ванны.

Как объяснил биомедик, чрезмерное количество эфирных масел разрушает эндокринную систему, что может спровоцировать развитие опухолей.

Кроме того, в волосах французского императора обнаружили высокое содержание мышьяка, который содержался в косметике тех времен.