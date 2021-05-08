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Смерть Наполеона связали с его любовью к парфюму

Анна Арсеньева
3 часа назад
По официальной версии Наполеон Бонапарт скончался от рака желудка. Биомедик Биомедик Парвез Харис из Лестерского университета Де Монфора предположил, что причиной опухоли, которая привела к смерти императора, стала любовь к парфюму. Об этом сообщает Daily Mail.
Смерть Наполеона связали с его любовью к парфюму
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам ученого, здоровье Наполеона могло ухудшиться из-за одеколона, которым он обильно пользовался. Император считал, что парфюм — средство от всех болезней. Он брал по несколько бутылок одеколона в походы, пил его и принимал с ним ванны.
Как объяснил биомедик, чрезмерное количество эфирных масел разрушает эндокринную систему, что может спровоцировать развитие опухолей.
Кроме того, в волосах французского императора обнаружили высокое содержание мышьяка, который содержался в косметике тех времен.
"Чего им не хватало, так это огромных объемов одеколона, которым Наполеон душил свое тело", — сказал Парвиз Харис.
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