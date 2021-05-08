Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Эксперт раскрыл сценарии телефонных мошенников

Анна Арсеньева
1 час назад
Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, по каким сценариям обычно действуют телефонные мошенники. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт раскрыл уловки телефонных мошенников
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По словам специалиста, злоумышленники получают базы данных благодаря утечкам и взломам сайтов интернет-магазинов, а также компаний. Они получают полную информацию о человеке: его имя, номер телефона, адрес проживания, почту, а иногда и название банка, клиентом которого он является.
Обычно мошенников может распознать программа "Анти-Спам". Если ее нет или она не сработала, эксперт посоветовал обратить внимание на речь звонящего:
"В основном мошенники используют готовые скрипты".
Под видом сотрудников банка они пытаются выяснить у жертвы CVC-код, PIN или пароль из СМС, пугая угрозой взлома личного кабинета. Кроме того, часто мошенники говорят, что на счет пришел перевод, но он заблокирован, и необходимо сообщить личные данные и коды для его разблокировки.
"Эти уловки достаточно старые, но тем не менее, россияне попадают в сети мошенников. Будьте бдительны и помните: у сотрудников банка есть вся необходимая информация. Если сомневаетесь — повесьте трубку и самостоятельно перезвоните в банк по официальному номеру телефона"
Ранее "Рамблер" сообщал, что редкий леопард вышел к дому россиян.
Истории,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители