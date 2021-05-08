Эксперт раскрыл уловки телефонных мошенников

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал, по каким сценариям обычно действуют телефонные мошенники. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, злоумышленники получают базы данных благодаря утечкам и взломам сайтов интернет-магазинов, а также компаний. Они получают полную информацию о человеке: его имя, номер телефона, адрес проживания, почту, а иногда и название банка, клиентом которого он является.

Обычно мошенников может распознать программа "Анти-Спам". Если ее нет или она не сработала, эксперт посоветовал обратить внимание на речь звонящего:

"В основном мошенники используют готовые скрипты".

Под видом сотрудников банка они пытаются выяснить у жертвы CVC-код, PIN или пароль из СМС, пугая угрозой взлома личного кабинета. Кроме того, часто мошенники говорят, что на счет пришел перевод, но он заблокирован, и необходимо сообщить личные данные и коды для его разблокировки.