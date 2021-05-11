Двухлетний житель Индии стал самым юным гением в мире

В свои два года Аарьяваан считает до 200, знает 20 химических элементов, 31 плодовое растение, 30 животных (из них определяет 16 птиц) и 30 частей тела человека. Он также может назвать все цвета радуги и планеты Солнечной системы, распознавать и чертить разные геометрические фигуры, понимать многие математические символы. Всего за две минуты мальчик может сопоставить 25 похожих предмета, и показывает высокие результаты в играл на логику.