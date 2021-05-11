Двухлетний житель Индии стал самым юным гением в мире

Двухлетнего жителя Индии, из города Ратлама, Аарьяваана Джоши признали самым юным гением в мире. Мальчик демонстрирует впечатляющие умственные способности и установил мировой рекорд как самый юный разностороннее развитый ребенок. Об этом сообщает издание Free Press Journal.
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В свои два года Аарьяваан считает до 200, знает 20 химических элементов, 31 плодовое растение, 30 животных (из них определяет 16 птиц) и 30 частей тела человека. Он также может назвать все цвета радуги и планеты Солнечной системы, распознавать и чертить разные геометрические фигуры, понимать многие математические символы. Всего за две минуты мальчик может сопоставить 25 похожих предмета, и показывает высокие результаты в играл на логику.
Мать Джоши Дивья Патидар Джоши — обладательница титула миссис Индия-2018, а отец Праяс Джоши — офицер торгового флота.
Сообщается, что предыдущий рекорд по всестороннему развитию принадлежал четырехлетнему ребенку.