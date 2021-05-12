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Тину Тернер избрали в Зал славы рок-н-ролла

Анна Арсеньева
5 часов назад
Американскую певицу Тину Тернер избрали в Зал славы рок-н-ролла.
Тину Тернер избрали в Зал славы рок-н-ролла
Фото: @tinaturner@tinaturner
Вместе с ней список выдающихся артистов 2021 года пополнят еще пять номинантов: Jay-Z, Кэрол Кинг, Тодд Рандгрен, рок-группы The Go-Go's и Foo Fighters. Всего было рассмотрено 16 кандидатур.
Тина Тернер и Кэрол Кинг уже были отмечены Залом славы рок-н-ролла в 1990-х. Основатель Foo Fighters Дейв Грол попал в Зал в 2014-м.
Церемония состоится в Кливленде 30 октября 2021 года.
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