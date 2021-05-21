Трагедии Софьи: через что прошла жена Толстого

Для Толстого было важно найти себе спутницу жизни, которую он бы не только любил, но и чтобы она безоговорочно подчинялась его идеям. С Софьей Берс он был знаком еще тогда, когда она была маленьким ребенком, а в 18 лет взял девушку замуж. Он был вдвое старше своей жены, но их это ни капли не смущало.