Трагедии Софьи: через что прошла жена Толстого

Для Толстого было важно найти себе спутницу жизни, которую он бы не только любил, но и чтобы она безоговорочно подчинялась его идеям. С Софьей Берс он был знаком еще тогда, когда она была маленьким ребенком, а в 18 лет взял девушку замуж. Он был вдвое старше своей жены, но их это ни капли не смущало.
София получила хорошее образование, была из состоятельной, известной семьи и привыкшая к выходам в свет. После замужества ей пришлось резко об этом забыть - Толстой привез ее в Ясную Поляну, где на протяжении 19-ти лет ей пришлось жить практически в изоляции от внешнего мира. Смотрите видео и узнаете, через что еще пришлось пройти супруге писателя Софье.