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Трагедии Софьи: через что прошла жена Толстого

Катерина Саломе
2 часа назад
Когда речь заходит о литературе, говорят прежде всего о писателях. Жены их, как правило, остаются в тени. Хотя в случае Льва Толстого разделить его "семейное" и "писательское" бытие невозможно: настолько жизнь семьи прорастает в творчество.
Для Толстого было важно найти себе спутницу жизни, которую он бы не только любил, но и чтобы она безоговорочно подчинялась его идеям. С Софьей Берс он был знаком еще тогда, когда она была маленьким ребенком, а в 18 лет взял девушку замуж. Он был вдвое старше своей жены, но их это ни капли не смущало.
София получила хорошее образование, была из состоятельной, известной семьи и привыкшая к выходам в свет. После замужества ей пришлось резко об этом забыть - Толстой привез ее в Ясную Поляну, где на протяжении 19-ти лет ей пришлось жить практически в изоляции от внешнего мира. Смотрите видео и узнаете, через что еще пришлось пройти супруге писателя Софье.
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Люди,Видео,Лев Толстой,
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