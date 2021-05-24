Интеллект трехлетней девочки сравнили с IQ Стивена Хокинга

Трехлетняя британка из графства Уэст-Мидлендс успешно сдала тест на вступление в общество людей с высоким IQ. Об этом сообщает телеканал ITV.

Дайял Каур вступила в общество Mensa после того, как набрала 142 балла и дала 99,9% правильных ответов во вступительном тесте, рассчитанном на ее возраст. Данный результат близок к показателю IQ Стивена Хокинга , который составлял 160 баллов.

По словам отца вундеркинда, Сарбджит Сингх, в год и один месяц девочка уже умела считать до 15 и знала алфавит. В два года она выучила названия всех планет и задавала родителям вопросы, для ответов на которые им приходилось пользоваться поисковиками.

Родители направили ребенка на сдачу теста Mensa и были поражены, узнав, что их дочь обладает способностями речи и счета на уровне пятилетнего ребенка.

Дайял предложили место в частной школе в районе Эджбастон и сделали скидку на оплату за обучение. Однако Сарбджит признался, что даже с учетом скидки семья не может позволить себе дорогостоящее обучение, поэтому девочку отдали в местную общеобразовательную школу. Родители пытаются перевести дочь на класс старше, чтобы ей было интересно учиться:

"Я всегда говорил с Дайял как со взрослой, и вне зависимости от того, что я ей говорил, она понимала меня",

– заявил отец ребенка.