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Интеллект трехлетней девочки сравнили с IQ Стивена Хокинга

Мира Маркина
1 час назад
Трехлетняя британка из графства Уэст-Мидлендс успешно сдала тест на вступление в общество людей с высоким IQ. Об этом сообщает телеканал ITV.
Интеллект трехлетней девочки сравнили с IQ Стивена Хокинга
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Дайял Каур вступила в общество Mensa после того, как набрала 142 балла и дала 99,9% правильных ответов во вступительном тесте, рассчитанном на ее возраст. Данный результат близок к показателю IQ Стивена Хокинга, который составлял 160 баллов.
По словам отца вундеркинда, Сарбджит Сингх, в год и один месяц девочка уже умела считать до 15 и знала алфавит. В два года она выучила названия всех планет и задавала родителям вопросы, для ответов на которые им приходилось пользоваться поисковиками.
Родители направили ребенка на сдачу теста Mensa и были поражены, узнав, что их дочь обладает способностями речи и счета на уровне пятилетнего ребенка.
Дайял предложили место в частной школе в районе Эджбастон и сделали скидку на оплату за обучение. Однако Сарбджит признался, что даже с учетом скидки семья не может позволить себе дорогостоящее обучение, поэтому девочку отдали в местную общеобразовательную школу. Родители пытаются перевести дочь на класс старше, чтобы ей было интересно учиться:
"Я всегда говорил с Дайял как со взрослой, и вне зависимости от того, что я ей говорил, она понимала меня",
– заявил отец ребенка.
Сарбджит также добавил, что девочка смотрела фильмы, рассчитанные на взрослую аудиторию, и понимала и сюжет, и шутки.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, что стало с вундеркиндом, которая поступила в МГУ в 13 лет.
Люди,Стивен Хокинг,МГУ,
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