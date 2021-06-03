Блогер-карлик из Дагестана покорил иностранцев

Зарубежные пользователи начали активно создавать посвященные ему аккаунты и публиковать посты в Twitter и TikTok. Они тиражируют фотографии и видео с участием блогера. А некоторые создают мемы. Например, картинку с парой, где женщина размышляет, о чем думает ее партнер: