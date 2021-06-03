Блогер-карлик из Дагестана покорил иностранцев

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный под псевдонимом Хасбик, покорил иностранцев своими публикациями в социальных сетях.
Фото: @hasbik_77@hasbik_77
Зарубежные пользователи начали активно создавать посвященные ему аккаунты и публиковать посты в Twitter и TikTok. Они тиражируют фотографии и видео с участием блогера. А некоторые создают мемы. Например, картинку с парой, где женщина размышляет, о чем думает ее партнер:
«Она: опять думает о других женщинах. Он: интересно, сколько лет Хасбулле?».
Хасбулла Магомедов стал особенно популярен в середине мая, в преддверии боя по правилам MMA с таджикистанским певцом Абдурозиком. Из-за генетической мутации визуально они похожи на детей.