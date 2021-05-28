Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали миллионы

В Китае две женщины попали под следствие, после того как обманули 19 мужчин, которые хотели жениться на них. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщины вместе с тремя сообщниками убеждали мужчин сыграть свадьбу без официальной регистрации брака. Таким образом, на протяжении двух лет китаянки выманили у жертв подарки на общую сумму более двух миллионов юаней (23 миллиона рублей).

Об этом стало известно в марте 2021 года, когда одна из жертв увидел в интернете, как его супруга выходит замуж в прямом эфире за другого. И тут же обратился с товарищем по несчастью в полицию.