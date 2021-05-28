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Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали миллионы

Мария Грибова
2 часа назад
В Китае две женщины попали под следствие, после того как обманули 19 мужчин, которые хотели жениться на них. Об этом сообщает South China Morning Post.
Женщины завели 19 мужей на двоих и заработали миллионы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Женщины вместе с тремя сообщниками убеждали мужчин сыграть свадьбу без официальной регистрации брака. Таким образом, на протяжении двух лет китаянки выманили у жертв подарки на общую сумму более двух миллионов юаней (23 миллиона рублей).
Об этом стало известно в марте 2021 года, когда одна из жертв увидел в интернете, как его супруга выходит замуж в прямом эфире за другого. И тут же обратился с товарищем по несчастью в полицию.
После задержания женщин выяснилось, что их жертвами стали 19 мужчин в провинциях Ганьсу и Внутренняя Монголия.
Ранее "Рамблер" писал о том, кого мошенникам легче обмануть.
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