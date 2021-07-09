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Далай-лама дал обещание человечеству после COVID-19

Мария Грибова
1 час назад
Далай-лама XI рассказал о взятом на себя новом обязательстве перед миром. Об этом он заявил на онлайн-встрече с индийскими медиками, видеозапись которой обнародовал фонд "Сохраним Тибет".
Далай-лама дал обещание человечеству после COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Когда сойдет на нет пандемия, я очень хотел бы посетить Дели, увидеться с премьер-министром и другими министрами, а также с профессионалами в сфере образования, чтобы обсудить с ними, как объединить современное образование и древнеиндийское знание Мое новое обязательство, которое я взял на себя, - возродить древнеиндийскую мысль. Причем действовать в секулярном ключе",
- сказал Далай-лама.
Он хочет добавить к современной западной системе образования, распространенной сегодня и в Индии, - учения мудрецов древнеиндийского буддийского университета Наланда, принципы каруны (сострадания) и ахимсы (ненасилия), а также медитативные практики – шаматху (однонаправленное сосредоточение) и випашьяну (аналитическую медитацию). Это позволит компенсировать перекос в сторону материальных ценностей, сложившийся в мировом подходе к образованию, научит людей "гигиене эмоций", достижению "покоя ума", а в итоге - оздоровления и счастья.
Ранее "Рамблер" писал о том, что в Турции нашли следы неизвестной цивилизации.
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