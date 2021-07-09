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В Турции нашли следы неизвестной цивилизации

Анна Арсеньева
3 часа назад
Житель города Биледжик на северо-западе Турции наткнулся на артефакты, когда решил вскопать участок около дома. Он обнаружил останки людей и предметы их быта. Об этом сообщает Hurriet Daily News.
В Турции нашли следы неизвестной цивилизации
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Мужчина принес свои находки в музей еще два года назад, однако ученые только сейчас определили, что их возраст - около 8500 лет. Еще тогда эти люди занимались сельским хозяйством и играли музыку, о чем говорят остатки зерновых культур и предмет с тремя просверленными отверстиями, похожий на инструмент.
По словам ученых, артефакты нельзя отнести ни к одной из известных цивилизаций. Теперь они планируют провести генетические исследования, чтобы определить пол и возраст людей, чьи кости были найдены, и понять, от каких заболеваний они страдали.
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