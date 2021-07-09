В Турции нашли следы неизвестной цивилизации

Житель города Биледжик на северо-западе Турции наткнулся на артефакты, когда решил вскопать участок около дома. Он обнаружил останки людей и предметы их быта. Об этом сообщает Hurriet Daily News.

Мужчина принес свои находки в музей еще два года назад, однако ученые только сейчас определили, что их возраст - около 8500 лет. Еще тогда эти люди занимались сельским хозяйством и играли музыку, о чем говорят остатки зерновых культур и предмет с тремя просверленными отверстиями, похожий на инструмент.