Мужчина из Индии спит 300 дней в году

Причиной такого продолжительного сна стало редкое расстройство, сообщает India Today.

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Редким заболеванием, которое было диагностировано более 20 лет назад, страдает 42-летний мужчина по имени Пуркхарам, проживающий в индийском штате Раджастан.

Сначала он спал от пяти до семи дней подряд. Нас это беспокоило, и мы обратились за медицинской помощью. Оказалось, что это неизлечимо. Постепенно его состояние ухудшалось, и периоды сна увеличились до 20-25 дней в месяц,

— рассказывают родственники Пуркхарама.

На родине мужчина уже получил прозвище “Кумбхакарна”, по имени героя древнеиндийских легенд, который в ответ на неправильную просьбу Брахме получил от него в “подарок” вечный сон.

Вылечить болезнь,Пуркхарамы невозможно, но чтобы облегчить свое состояние мужчина принимает медицинские препараты. А его жена и мать не перестают надеяться на то, что Пуркхараму все же удастся избавиться от странного недуга.