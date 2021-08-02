Горбачев назвал разрушившие СССР удары

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал два удара, разрушившие, по его мнению, Советский Союз. Об этом пишет журнал «Россия в глобальной политике».

Горбачев рассказал, что одним из таких ударов стала попытка государственного переворота в августе 1991 года. Она ослабила СССР. Вторым ударом стал "декабрьский сговор руководителей России, Украины и Белоруссии".

Бывший глава Советского Союза не поддерживает точку зрения, что распад СССР - это конечный результат перестройки. При этом Михаил Горбачев не стал отрицать, что руководство государства допускало ошибки. По его словам, к реформированию партии и децентрализации Советского Союза нужно было приступить раньше. Кроме того, было необходимо более активно реформировать экономику.