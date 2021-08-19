Познер рассказал о самых тяжких годах в своей жизни

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос подписчицы. Знаменитый журналист рассказал о самых тяжелых годах в своей жизни в Instagram.
Подписчица задала ему вопрос об отношении к немцам-ровесникам и тем, кто старше. Телеведущий отметил, что это непростая тема для него.
"Я военный ребёнок, я помню оккупацию Франции, я помню то, что писалось тогда в газетах, я помню документальные ленты, которые мне показывал мой отец, ленты, снятые самими нацистами в концлагерях, они сами записывали свои дела. Но в то же время я понимаю, что невозможно винить народ, не прощая. Был Нюрнбергский процесс, многих наказали — и как-то надо подвести черту. Нельзя забывать, но и нельзя всё время об этом напоминать",
- сказал он.
Познер отметил, что немцы-ровесники не имеют отношения к тому, что творилось в Германии в военные годы. Более того, он напомнил, что его дочь сама замужем за немцем, а его внук "в общем-то, немец, он родился в Германии и говорит по-немецки лучше, чем по-русски".
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