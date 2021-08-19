Познер рассказал о самых тяжких годах в своей жизни

"Я военный ребёнок, я помню оккупацию Франции, я помню то, что писалось тогда в газетах, я помню документальные ленты, которые мне показывал мой отец, ленты, снятые самими нацистами в концлагерях, они сами записывали свои дела. Но в то же время я понимаю, что невозможно винить народ, не прощая. Был Нюрнбергский процесс, многих наказали — и как-то надо подвести черту. Нельзя забывать, но и нельзя всё время об этом напоминать",