Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Главные версии гибели Дианы: что говорит семья 24 года спустя

Мария Каткова
2 часа назад

31 августа 1997 года произошла страшная трагедия. Принцесса Диана, бывшая супруга принца Чарльза погибла в автокатастрофе в Париже. Официальная версия гласит, что водитель «Мерседеса», в котором ехала Диана, был пьян, ехал с большой скоростью и не справился с управлением. Однако были и другие версии произошедшего, в которые некоторые люди вверят до сих пор. «Рамблер» рассказывает, что сейчас говорят представители королевской семьи.

31 августа 1997 года произошла страшная трагедия. Принцесса Диана, бывшая супруга принца Чарльза погибла в автокатастрофе в Париже.
1/7 31 августа 1997 года произошла страшная трагедия. Принцесса Диана, бывшая супруга принца Чарльза погибла в автокатастрофе в Париже.
Фото: Legion-media.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
Официальная версия гласит, что водитель «Мерседеса», в котором ехала Диана, был пьян, ехал с большой скоростью и не справился с управлением. Однако были и другие версии произошедшего, в которые некоторые люди вверят до сих пор.
2/7 Официальная версия гласит, что водитель «Мерседеса», в котором ехала Диана, был пьян, ехал с большой скоростью и не справился с управлением. Однако были и другие версии произошедшего, в которые некоторые люди вверят до сих пор.
Фото: Legion-media.ru
До сих пор многие люди верят в теорию заговора относительно гибели Дианы. Впервые ее озвучил Мохаммед аль-Файед, отец Доди аль-Файеда.
3/7 До сих пор многие люди верят в теорию заговора относительно гибели Дианы. Впервые ее озвучил Мохаммед аль-Файед, отец Доди аль-Файеда.
Фото: Legion-media.ru
го сын погиб вместе с Дианой в автокатастрофе. Он уверен, что авария была организована МИ-6 по приказу королевской семьи. Якобы Диана была беременна, и королевская семья не могла принять аль-Файеда как отчима, а также будущего ребенка из простой семьи.
4/7 го сын погиб вместе с Дианой в автокатастрофе. Он уверен, что авария была организована МИ-6 по приказу королевской семьи. Якобы Диана была беременна, и королевская семья не могла принять аль-Файеда как отчима, а также будущего ребенка из простой семьи.
Фото: Legion-media.ru
Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу
В 2003 году Пол Баррел, который был дворецким Дианы, опубликовал записку, якобы написанную Дианой. В ней она говорила, что Чарльз планирует аварию с ее гибелью для того, чтобы снова жениться.
5/7 В 2003 году Пол Баррел, который был дворецким Дианы, опубликовал записку, якобы написанную Дианой. В ней она говорила, что Чарльз планирует аварию с ее гибелью для того, чтобы снова жениться.
Фото: Legion-media.ru
В откровенном интервью Опте принц Гарри, отделившийся от королевской семьи и уехавший в Америку, сравнил свою супругу Меган Марки с принцессой Дианой.
6/7 В откровенном интервью Опте принц Гарри, отделившийся от королевской семьи и уехавший в Америку, сравнил свою супругу Меган Марки с принцессой Дианой.
Фото: Legion-media.ru
«Моим самым большим опасением было то, что история повторится», - сказал Гарри.
7/7 «Моим самым большим опасением было то, что история повторится», - сказал Гарри.
Фото: Legion-media.ru

До сих пор многие люди верят в теорию заговора относительно гибели Дианы. Впервые ее озвучил Мохаммед аль-Файед, отец Доди аль-Файеда. Его сын погиб вместе с Дианой в автокатастрофе. Он уверен, что авария была организована МИ-6 по приказу королевской семьи. Якобы Диана была беременна, и королевская семья не могла принять аль-Файеда как отчима, а также будущего ребенка из простой семьи.

Видео дня

В 2003 году Пол Баррел, который был дворецким Дианы, опубликовал записку, якобы написанную Дианой. В ней она говорила, что Чарльз планирует аварию с ее гибелью для того, чтобы снова жениться.

В откровенном интервью Опте принц Гарри, отделившийся от королевской семьи и уехавший в Америку, сравнил свою супругу Меган Марки с принцессой Дианой.

«Моим самым большим опасением было то, что история повторится», - сказал Гарри.

Он имел ввиду то, что его супругу могла ждать такая же участь, как и его мать. Однако что конкретно имел ввиду принц, он не расшифровал.

Журналист телекомпании «Би-би-си» Мартин Башир рассказал, что обманным путем добился от Дианы интервью о разводе. Он подделал банковские бумаги, а также пустил ложный слух о том, что Чарльз изменял Диане с няней их детей. По мнению королевской семьи, интервью Дианы Баширу стало роковым и сыграло немалую роль в ее гибели.

«Обманный путь, которым было получено это интервью, повлиял на то, что сказала в нем моя мать. Это интервью сыграло большую роль в ухудшении отношений между моими родителями и нанесло неоценимый ущерб другим людям», — заявил принц Уильям.

«Наша мать погибла из-за этого, и ничего не изменилось. Защищая ее наследие, мы защищаем всех остальных и поддерживаем достоинство, с которым она прожила свою жизнь», — говорилось в заявлении Гарри.

Люди,Фото,принц Гарри,принц Уильям,Чарльз Виндзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители