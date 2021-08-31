Главные версии гибели Дианы: что говорит семья 24 года спустя

31 августа 1997 года произошла страшная трагедия. Принцесса Диана, бывшая супруга принца Чарльза погибла в автокатастрофе в Париже. Официальная версия гласит, что водитель «Мерседеса», в котором ехала Диана, был пьян, ехал с большой скоростью и не справился с управлением. Однако были и другие версии произошедшего, в которые некоторые люди вверят до сих пор. «Рамблер» рассказывает, что сейчас говорят представители королевской семьи.

1/7 31 августа 1997 года произошла страшная трагедия. Принцесса Диана, бывшая супруга принца Чарльза погибла в автокатастрофе в Париже. Фото: Legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 Официальная версия гласит, что водитель «Мерседеса», в котором ехала Диана, был пьян, ехал с большой скоростью и не справился с управлением. Однако были и другие версии произошедшего, в которые некоторые люди вверят до сих пор. Фото: Legion-media.ru 3/7 До сих пор многие люди верят в теорию заговора относительно гибели Дианы. Впервые ее озвучил Мохаммед аль-Файед, отец Доди аль-Файеда. Фото: Legion-media.ru 4/7 го сын погиб вместе с Дианой в автокатастрофе. Он уверен, что авария была организована МИ-6 по приказу королевской семьи. Якобы Диана была беременна, и королевская семья не могла принять аль-Файеда как отчима, а также будущего ребенка из простой семьи. Фото: Legion-media.ru Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 В 2003 году Пол Баррел, который был дворецким Дианы, опубликовал записку, якобы написанную Дианой. В ней она говорила, что Чарльз планирует аварию с ее гибелью для того, чтобы снова жениться. Фото: Legion-media.ru 6/7 В откровенном интервью Опте принц Гарри, отделившийся от королевской семьи и уехавший в Америку, сравнил свою супругу Меган Марки с принцессой Дианой. Фото: Legion-media.ru 7/7 «Моим самым большим опасением было то, что история повторится», - сказал Гарри. Фото: Legion-media.ru

До сих пор многие люди верят в теорию заговора относительно гибели Дианы. Впервые ее озвучил Мохаммед аль-Файед, отец Доди аль-Файеда. Его сын погиб вместе с Дианой в автокатастрофе. Он уверен, что авария была организована МИ-6 по приказу королевской семьи. Якобы Диана была беременна, и королевская семья не могла принять аль-Файеда как отчима, а также будущего ребенка из простой семьи.

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В 2003 году Пол Баррел, который был дворецким Дианы, опубликовал записку, якобы написанную Дианой. В ней она говорила, что Чарльз планирует аварию с ее гибелью для того, чтобы снова жениться.

В откровенном интервью Опте принц Гарри, отделившийся от королевской семьи и уехавший в Америку, сравнил свою супругу Меган Марки с принцессой Дианой.

«Моим самым большим опасением было то, что история повторится», - сказал Гарри.

Он имел ввиду то, что его супругу могла ждать такая же участь, как и его мать. Однако что конкретно имел ввиду принц, он не расшифровал.

Журналист телекомпании «Би-би-си» Мартин Башир рассказал, что обманным путем добился от Дианы интервью о разводе. Он подделал банковские бумаги, а также пустил ложный слух о том, что Чарльз изменял Диане с няней их детей. По мнению королевской семьи, интервью Дианы Баширу стало роковым и сыграло немалую роль в ее гибели.

«Обманный путь, которым было получено это интервью, повлиял на то, что сказала в нем моя мать. Это интервью сыграло большую роль в ухудшении отношений между моими родителями и нанесло неоценимый ущерб другим людям», — заявил принц Уильям.