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"Не приемлю и ненавижу": Познер сравнил Сталина с Гитлером

Мария Каткова
4 часа назад

Ведущий Первого канала Владимир Познер рассказал, какие исторические фигуры он презирает сильнее всего. Он назвал двоих в своем блоге «Познер.Online» на платформе "Яндекс. Дзен".

"Не приемлю и ненавижу": Познер сравнил Сталина с Гитлером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Познер объяснил, что лишь два персонажа в мировой истории вызывают у него презрение — Сталин и Гитлер.

"Это два человека, которых я не приемлю и ненавижу, пожалуй, не буду этого скрывать", — заявил он.

Познер также пояснил, что понимает мотивы этих людей и даже может назвать положительные стороны их деятельности, но в совокупности они нанесли вред всему миру.

"Для меня совершенно очевидно, что деятельность и того, и другого совершенно страшная, катастрофическая и нанесла страшный вред нашему миру".

Ранее "Рамблер" сообщал, что Познер рассказал о самых тяжких годах в своей жизни.

Люди,Владимир Познер,Яндекс,
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