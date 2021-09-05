Бывший сотрудник принцессы Дианы развенчал ее роман с аль-Файедом

Издание Daily Star опубликовало рассказ сотрудника, который ранее работал на принцессу Диану и Доди аль-Файеда. Признание было сделано в интервью журналисту Полу Макмаллану.

Мужчина заявил, что не замечал романтических отношений между ними и уверен, что сам роман был выдумкой для журналистов. Они демонстрировали влюбленность только под прицелом фотокамер.

«Они не живут в одной спальне, он называет ее мэм, это невероятно почтительно и уважительно. Но, как только они выходят на улицу, она наклоняется, целует его и обнимает», — подчеркнул он.