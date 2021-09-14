Россияне признались, сколько им нужно денег в месяц

В ходе опроса 38,5 процентов респондентов признались, что им для комфортной жизни будет достаточно 50-70 тысяч рублей в месяц. При этом 24,3 процента опрошенных хотят получать от 80 до 100 тысяч рублей. Сумма в 120-150 тысяч устроила бы 16,8 процентов участников опроса. Нашлись и те, кому для комфортной жизни потребуется 150-200 тысяч, а о желании получать более 200 тысяч сообщили только 9 процентов.