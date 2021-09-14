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Россияне признались, сколько им нужно денег в месяц

Катерина Саломе
3 часа назад

Эксперты аналитического центра университета «Синергия» провели исследование, в ходе которого им удалось выяснить, какой размер дохода устроит россиян. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе опроса 38,5 процентов респондентов признались, что им для комфортной жизни будет достаточно 50-70 тысяч рублей в месяц. При этом 24,3 процента опрошенных хотят получать от 80 до 100 тысяч рублей. Сумма в 120-150 тысяч устроила бы 16,8 процентов участников опроса. Нашлись и те, кому для комфортной жизни потребуется 150-200 тысяч, а о желании получать более 200 тысяч сообщили только 9 процентов.

Примечательно, что больше всего россияне тратят на покупку продуктов питания, одежду и обувь, а также оплату жилья и ЖКХ. А путешествия, образование, отдых и культура являются менее ощутимыми статьями расхода.

Ранее россиянам назвали должности с зарплатой более миллиона рублей. По данным Росстата, в России 17 104 человека имеют заработную плату более миллиона рублей.

Люди,Видео,РИА Новости,
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