Россияне признались, сколько им нужно денег в месяц

Эксперты аналитического центра университета «Синергия» провели исследование, в ходе которого им удалось выяснить, какой размер дохода устроит россиян. Об этом пишет РИА Новости.
В ходе опроса 38,5 процентов респондентов признались, что им для комфортной жизни будет достаточно 50-70 тысяч рублей в месяц. При этом 24,3 процента опрошенных хотят получать от 80 до 100 тысяч рублей. Сумма в 120-150 тысяч устроила бы 16,8 процентов участников опроса. Нашлись и те, кому для комфортной жизни потребуется 150-200 тысяч, а о желании получать более 200 тысяч сообщили только 9 процентов.
Примечательно, что больше всего россияне тратят на покупку продуктов питания, одежду и обувь, а также оплату жилья и ЖКХ. А путешествия, образование, отдых и культура являются менее ощутимыми статьями расхода.
Ранее россиянам назвали должности с зарплатой более миллиона рублей. По данным Росстата, в России 17 104 человека имеют заработную плату более миллиона рублей.