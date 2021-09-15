«Я периодически задыхаюсь»: Ефремов обратился к суду

Михаил Ефремов выступил с речью во Втором кассационном суде города Москва, попросив сократить ему срок. 57-летний актер объяснил, почему вел машину в нетрезвом состоянии и рассказал о своем пребывании в тюрьме.
Актер выступил перед судом с речью, в которой объяснил причины трагедии.
«Моя жизнь закончилась в 2019 году. В июне умерла моя мама, а в конце декабря не стало моей театральной мамы, художественного руководителя «Современника» Галины Борисовны Волчек. Я не выдержал всего этого и стал пить. 8 июня 2020-го я стал виновником гибели человека. Эта трагедия раздавила меня морально. Я не мог соображать и думать о чем-то, кроме случившегося. До сих пор не могу себе простить, что не остановил своего защитника в агрессивных высказываниях в адрес пострадавших — родных и близких Сергея Захарова. Нахожусь в мечтах лишения свободы больше года. У меня было время подумать и снова пережить эту трагедию. Наверное, это послано мне за роскошную жизнь, когда думаешь, что все дозволено».
Защита актера настаивала на смягчении наказания. По словам адвокатов, актер полностью возместил моральный ущерб и раскаялся в содеянном. Также, согласно защите, Ефремов занимался благотворительностью и получил множество благодарностей.
«Каждую ночь я вижу ту страшную аварию, образ Сергея Захарова ни на минуту не покидает меня, я молюсь за упокоение его души. Этот грех мне надо будет замаливать всю жизнь. Неважно, был ли он в тот момент пристегнут, эта авария остается на моей совести», — добавляет актер.
Артист уверил, что на свободе будет помогать людям, которые пострадали из-за его действий. Кроме того, Ефремов рассказал, что у него ухудшилось состояние здоровья.
«Здесь обострились моя астма, болезнь легких. Я периодически задыхаюсь. У нас в колонии хорошие врачи, им удается купировать приступы. Но не знаю, выдержу ли я такой большой срок».
Суд отказался менять приговор, отметив, что не принесет пользы обществу из-за состояния здоровья. Актер продолжит отбывать наказание в исправительной колонии 4 в Белгородской области. В 2020 году Михаил Ефремов был осужден на 7,5 лет колонии, на данный момент актер отбыл год наказания.
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