«Я периодически задыхаюсь»: Ефремов обратился к суду

«Моя жизнь закончилась в 2019 году. В июне умерла моя мама, а в конце декабря не стало моей театральной мамы, художественного руководителя «Современника» Галины Борисовны Волчек. Я не выдержал всего этого и стал пить. 8 июня 2020-го я стал виновником гибели человека. Эта трагедия раздавила меня морально. Я не мог соображать и думать о чем-то, кроме случившегося. До сих пор не могу себе простить, что не остановил своего защитника в агрессивных высказываниях в адрес пострадавших — родных и близких Сергея Захарова. Нахожусь в мечтах лишения свободы больше года. У меня было время подумать и снова пережить эту трагедию. Наверное, это послано мне за роскошную жизнь, когда думаешь, что все дозволено».