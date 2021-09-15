Умер муж Ирины Хакамады

Финансовый советник и глава LinguaLeo Владимир Сиротинский скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила его супруга Ирина Хакамада на своей странице в Instagram.

В сторис Ирина поделилась музыкальным плейлистом от супруга, подписав, что тот стал последним.

«Последний сэт мужа. Он ушел...».

По сообщениям портала Super.ru, бизнесмен скончался из-за проблем с сердцем. Эту информацию подтвердила представитель политика. Других официальных заявлений пока не поступало.

Владимир Сиротинский стал четвертым супругом Ирины Хакамады. Журналист признавалась, что тот поразил ее интеллектом. В 1997 году у пары родилась дочь Мария. Девушке диагностировали синдром Дауна еще в утробе, и пара решила оставить ребенка.

Ирина несколько раз признавалась, что у нее с супругом свободные отношения. Кроме того, Хакамада рассказывала, что муж был ее лучшим другом и опорой.

Ирина Хакамада — российский экономист, политический и государственный деятель, журналист и публицист. От первого брака у Ирины есть сын Даниил Валерьевич Котляров: он родился в 1978 году.