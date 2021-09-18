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$238,2 млрд: названа самая богатая семья в мире

Мира Маркина
2 часа назад

Семья Уолмат возглавила список богатейших семей мира в 2021 году по версии Bloomberg. Состояние владельцев сети оптовой и розничной торговли Walmart оценивается в 238,2 миллиарда долларов.

$238,2 млрд: названа самая богатая семья в мире
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Уолматы владеют более 10 тысячами магазинов по всему миру. Выручка компании составляет 559 миллиардов долларов. Семья из Арканзаса богаче Джеффа Безоса и Илона Маска.

Кроме того, в рейтинг самых богатых вошли семья Марс, владеющая компанией по производству кондитерских изделий Mars, и семья Кох, владельцы нефтехимической корпорации Koch Industrues.

Всего в список попали 25 семей. Их состояние оценивается в 1,7 триллиона долларов. Данный показатель на 22 процента больше, чем в 2020 году.

Ранее были объявлены победители премии "GQ Мужчины года".

Люди,Джефф Безос,Wal-Mart Stores,Bloomberg,
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