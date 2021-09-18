$238,2 млрд: названа самая богатая семья в мире

Семья Уолмат возглавила список богатейших семей мира в 2021 году по версии Bloomberg. Состояние владельцев сети оптовой и розничной торговли Walmart оценивается в 238,2 миллиарда долларов.

Уолматы владеют более 10 тысячами магазинов по всему миру. Выручка компании составляет 559 миллиардов долларов. Семья из Арканзаса богаче Джеффа Безоса и Илона Маска.

Кроме того, в рейтинг самых богатых вошли семья Марс, владеющая компанией по производству кондитерских изделий Mars, и семья Кох, владельцы нефтехимической корпорации Koch Industrues.