127-летний мужчина назвал секрет долголетия перед смертью

В Африке скончался 127-летний мужчина, и перед смертью он раскрыл секрет долгой жизни. Об этом сообщает Daily Mail.

Мужчину звали Натабай Тинсиев, по документам ему было 127 лет, но его семья утверждала, что на самом деле он прожил 137 лет и хотела зафиксировать это в книге рекордов Гиннесса.

По мнению родственников мужчины, первые записи о его существовании были связаны с его крещением, а до этого момента ему пришлось ждать десять лет. В то время люди долго ждали священников в отдаленных районах, так как их было немного.

Внук долгожителя Натабай Зере, что его дедушка жил в деревне Азефа. Она расположена в ущелье гор. Там живет всего 300 человек.

Перед смертью Натабай поделился секретом своего долголетия. Он сказал своему внуку, что он заключается в "терпении, щедрости и жизни, полной радости".

На данный момент старейшим человеком, когда-либо жившим на Земле, является француженка Жанна Кальман. Всю свою жизнь она провела в небольшом городе Арль и стала свидетельницей Первой и Второй мировых войн. Она прожила 122 года и 164 дня, а ее образ жизни и медицинские карты до сих пор остаются предметом исследования для врачей.

Хотя данные о рождении и смерти долгожительницы считаются официальными, некоторые исследователи уверены, что ее история — подделка. Они утверждают, что дочь Кальман выдавала себя за мать, но пока что эти предположения не подтвердились.