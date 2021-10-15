12-летняя россиянка установила 187 рекордов

Жительница Екатеринбурга 12-летняя Каролина Черных установила 187 зарегистрированных рекордов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: @karolina.chernykh @karolina.chernykh

Среди достижений девочки — самая юная парашютистка, лучшая теннисистка (до 13 лет), жим штанги, приседание с гирей, хождение на руках, удержание веса зубами, стояние на гвоздях. У юной Каролины Черных есть множество увлечений. Жительница Екатеринбурга придерживается вегетарианства, создает одежду из бархата и велюра, много занимается спортом, а тренируют ее родители.

И совсем недавно 12-летняя девочка стала единственным в мире подростком, который установил рекорд по золотым рекордам, и за это Каролину Черных наградили сертификатом Зала славы "Интеррекорда".