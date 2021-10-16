СМИ: Королева Елизавета II отказалась от алкоголя

95-летняя королева Великобритании Елизавета II решила отказаться от употребления алкоголя. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источник в Букингемском дворце.

Инсайдеры сообщают, что решение королевы Елизаветы об отказе от алкоголя было ее собственным, но на это повлияли королевские врачи. Теперь Елизавета отказалась от любимого мартини и пьет только минеральную воду определенной марки.

"Врачи недавно сказали ей, что отказ от алкоголя был бы полезен. Она приняла собственное решение полностью отказаться от алкоголя, но она никогда не пила много"

По словам инсайдера, у королевы впереди плотный график, который включает в том числе юбилей в 70 лет с того дня, как она взошла на престол. Она хочет находиться в наилучшем состоянии, чтобы достойно выглядеть на этом празднике.