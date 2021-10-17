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24 личности преступника: феномен успеха Билли Миллигана

Катерина Саломе
1 час назад

Уильям Стэнли Миллиган сегодня известен как один из самых известных преступников, получивших оправдательный приговор. Все благодаря поставленному диагнозу — диссоциативному расстройству идентичности. Суд признал, что грабежи и нападения на женщин совершал не он, а личности, обитавшие в его голове.

После судебных тяжб в 1977 американец был отправлен в психиатрическую больницу. Он провел там чуть больше 10 лет, а поводом для выписки послужило исцеление. По сей день его история остается крайне популярной. Смотрите видео, чтобы понять феномен успеха Билли Миллигана.

В истории США множество нераскрытых преступлений. Некоторых злодеев так и не удалось поймать, других рассекретили лишь спустя десятки лет. Ранее мы писали про преступников, которых ловили дольше всего.

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