Маск стал самым богатым человеком в истории

Бизнесмен, сооснователь Tesla и основатель Space X Илон Маск признан самым богатым человеком в истории человечества. Об этом сообщает Forbes.

Стоимость активов Маска оценивается в 271,3 миллиарда долларов. Он побил рекорд основателя Amazon Джеффа Безоса, который ранее вошел в историю как самый богатый человек с активами, стоимостью 212 миллиардов долларов.

Состояние Маска увеличилось благодаря подорожанию акций Tesla. Капитализация компании также достигла рекорда и превысила триллион долларов. Этому способствовала публикация квартальной отчетности, где Tesla сообщила о рекордной прибыли за три месяца.