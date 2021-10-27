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Маск стал самым богатым человеком в истории

Мария Каткова
3 часа назад

Бизнесмен, сооснователь Tesla и основатель Space X Илон Маск признан самым богатым человеком в истории человечества. Об этом сообщает Forbes.

Маск стал самым богатым человеком в истории
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Стоимость активов Маска оценивается в 271,3 миллиарда долларов. Он побил рекорд основателя Amazon Джеффа Безоса, который ранее вошел в историю как самый богатый человек с активами, стоимостью 212 миллиардов долларов.

Состояние Маска увеличилось благодаря подорожанию акций Tesla. Капитализация компании также достигла рекорда и превысила триллион долларов. Этому способствовала публикация квартальной отчетности, где Tesla сообщила о рекордной прибыли за три месяца.

Многие люди хотят достичь таких же успехов, как Илон Маск или Джефф Безос, но не знают, с чего начать. "Рамблер" рассказывал, как самые богатые люди мира заработали свое состояние.

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