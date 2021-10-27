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Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова

Мария Каткова
1 час назад

Актер и режиссер Константин Хабенский назначен новым худруком МХТ имени Чехова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ.

Хабенский стал худруком МХТ имени Чехова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На новом посту Хабенский заменит Сергея Женовача. Он уходит с поста по собственному желанию.

"Заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации Сергей Женовач уходит с поста художественного руководителя МХТ им. А.П. Чехова по собственному желанию. На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский"

В министерстве отметили, что с уважением относятся к решению Женовача. Он продолжит руководить Студией театрального искусства.

Сообщается, что Хабенский будет продолжать развивать традиции МХТ, а также представит зрителям новые творческие проекты.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Ширвиндт ушел с поста худрука Театра сатиры.

Люди,Сергей Женовач,Константин Хабенский,
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