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Турагент рассказала, как отдыхал Джордж Буш-младший

Мира Маркина
1 час назад

Владелица элитного турагентства Sienna Charles Жаклин Сиенна Индия (Jaclyn Sienna India) рассказала, как отдыхал 43-й американский президент Джордж Буш-младший. Об этом сообщает CNN.

Турагент рассказала, как отдыхал Джордж Буш-младший
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

С 2012 года компания Сиенны организовала более 100 поездок для 15 президентов, премьер-министров и первых лиц США. По ее словам, мировые лидеры ожидают от поездок индивидуальный подход, эксклюзивность, безопасность и осмотрительность.

«Будь то бывший президент, миллиардер или знаменитость, каждый — личность. Если вы поймете, что ими движет и почему они отправляются в это путешествие, вы сможете наладить успешное сотрудничество», — сказала Сиенна Индия.

Турагентство занималось организацией отдыха Буша в Эфиопии в 2015 году. Для поездки Жаклин Сиенна Индия приобрела около 100 кепок с названием любимой команды президента и раздала их детям, которые его встречали. Как отметила специалист, этот жест тронул Джорджа Буша до глубины души.

В Эфиопии ни одна гостиница не соответствовала требованиям бывшего президента США и его жены, поэтому специально для них был возведен люксовый лагерь.

Ранее стало известно, что президент Никсон просил Элвиса Пресли шпионить за Ленноном.

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