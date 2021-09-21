Никсон просил Элвиса Пресли шпионить за Ленноном

«Никсон хотел его поймать, и именно поэтому Джон застрял в Нью-Йорке и в Штатах. Он знал, что если он поедет в Великобританию, он больше никогда не вернется в Америку. Не в период, когда Никсон был в Белом доме», — добавляет Харрис.