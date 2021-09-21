Никсон просил Элвиса Пресли шпионить за Ленноном

Бывший президент США Ричард Никсон просил певца Элвиса Пресли шпионить за участником The Beatles Джоном Ленноном. Об этом рассказал радиоведущий Боб Харрис в ходе подкаста Rockonteurs, опубликованном на Apple Podcasts.
Тогдашний глава государства, 37-й президент США Ричард Никсон был недоволен тем, что популярный среди населения певец критиковал войну во Вьетнаме.
«Никсон хотел его поймать, и именно поэтому Джон застрял в Нью-Йорке и в Штатах. Он знал, что если он поедет в Великобританию, он больше никогда не вернется в Америку. Не в период, когда Никсон был в Белом доме», — добавляет Харрис.
Президент дружил с Элвисом Пресли — певцом, известным как «король рок-н-ролла». Как утверждает ведущий, Никсон требовал, чтобы тот приглядывал основателем The Beatles.
«Никсон был большим другом Элвиса и наоборот. Никсон [попросил] Элвиса собрать как можно больше информации о Джоне Ленноне», — утверждает ведущий.
По словам Харриса, Леннон подозревал, что за ним установили слежку и что его телефон прослушивают. Однако мало кто верил музыканту.
Харрис утверждает, что между Ленноном и Пресли случилась «ненависть с первого взгляда». Их отношения были преимущественно соперническими: Пресли считал Леннона «выскочкой из Ливерпуля». Основатель The Beatles любил музыку коллеги до личного знакомства, когда тот показался ему «правым южным фанатиком».
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