Дочь Буденного раскрыла свою зарплату в СССР

Художница Нина Буденная в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыла, сколько они с мужем получали в СССР.
Нина — дочь комдива, полководца и трижды Героя Советского Союза Семена Михайловича Буденного. По профессии Буденная — художница-примитивист, членом-корреспондент Российской академии художеств.
Буденная рассказала, что они с мужем, актером Михаилом Державиным, жили на собственные средства.
«Мы с Мишей жили на свои деньги. Мишка получал 700 рублей, а я — 800. Это очень немного по тем временам. Мы еще отдавали родителям на питание. Мама нам определила, сколько отдавать. А как же? Мы работали. Порядок должен быть», — поделилась Буденная.
По словам Нины Буденной, семья жила неплохо и имела помощников по дому.
«У нас была прислуга. Повар и женщина, которая убиралась. Нас, детей, это не касалось. Свои дела мы делали сами», — отметила художница.
Михаил Державин — актер, известный по фильмам «Трое в лодке, не считая собаки», «Инкогнито из Петербурга», а также комедийной передаче «Кабачок „13 стульев“». Брак Михаила и Нины продлился 19 лет. В союзе на свет появилась дочь Мария.
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