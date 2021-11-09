Дочь Буденного раскрыла свою зарплату в СССР

«Мы с Мишей жили на свои деньги. Мишка получал 700 рублей, а я — 800. Это очень немного по тем временам. Мы еще отдавали родителям на питание. Мама нам определила, сколько отдавать. А как же? Мы работали. Порядок должен быть», — поделилась Буденная.