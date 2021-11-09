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Дочь Буденного раскрыла свою зарплату в СССР

Мира Маркина
2 часа назад

Художница Нина Буденная в эфире передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1» раскрыла, сколько они с мужем получали в СССР.

Дочь Буденного раскрыла свою зарплату в СССР
Фото: Кадр из передачи «Судьба человека» Кадр из передачи «Судьба человека»

Нина — дочь комдива, полководца и трижды Героя Советского Союза Семена Михайловича Буденного. По профессии Буденная — художница-примитивист, членом-корреспондент Российской академии художеств.

Буденная рассказала, что они с мужем, актером Михаилом Державиным, жили на собственные средства.

«Мы с Мишей жили на свои деньги. Мишка получал 700 рублей, а я — 800. Это очень немного по тем временам. Мы еще отдавали родителям на питание. Мама нам определила, сколько отдавать. А как же? Мы работали. Порядок должен быть», — поделилась Буденная.

По словам Нины Буденной, семья жила неплохо и имела помощников по дому.

«У нас была прислуга. Повар и женщина, которая убиралась. Нас, детей, это не касалось. Свои дела мы делали сами», — отметила художница.

Михаил Державин — актер, известный по фильмам «Трое в лодке, не считая собаки», «Инкогнито из Петербурга», а также комедийной передаче «Кабачок „13 стульев“». Брак Михаила и Нины продлился 19 лет. В союзе на свет появилась дочь Мария.

«Рамблер» также писал, как выглядят и чем занимаются дети российских политиков.

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