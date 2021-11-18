Google два года выдавал невиновного человека за преступника

Поисковая система Google и интернет-энциклопедия «Википедия» в течение двух лет показывали неправильную фотографию при запросе информации об убийце Натаниэле Уайте. Об этом сообщает портал Vice.

Причина ошибки — совпадение в именах. Натаниэль Уайт, убивший шесть женщин в Нью-Йорке в конце 90-х, — это не тот Натаниэль Уайт, фото которого выдает Google и «Википедия» по запросу.

Лже-убийца никогда не был в Нью-Йорке и не уличен в преступлениях. Однако из-за того, что его изображение годами распространялось в интернете, мужчина живет в постоянном страхе перед местью.

Фотографию мужчины использовал канал Discovery в телевизионной передаче о преступлениях «Зло живет здесь». Оттуда фотография перешла в Интернет. Из-за ошибки на сайтах тезка скрывается от публичных глаз, опасаясь, что ему отомстят семьи жертв «настоящего» Уайта.

В прошлом году Уайт подал иск против Discovery, утверждая, что те вторглись в его частную жизнь, оклеветали и причинили ему эмоциональную травму. В прошлом месяце суд постановил, что эти компании не несут ответственности перед Уайтом за ущерб. Дело против Discovery все еще продолжается.

Адвокат Уайта Чарльз Барфилд добавил, что ситуация была большой проблемой для его клиента.

«Его образ повсюду. Ему приходилось одеваться инкогнито. И каким-то странным образом ситуация с COVID, как мы думаем, спасла ему жизнь. Маска помогает маскироваться», — рассказал мужчина Vice.