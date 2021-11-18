Какие тайны скрывает «Кровавая гостиница»

Отель "Сесил" в Лос-Анджелесе был построен в 1927 году. Изначально он планировался как место для остановки богатых и влиятельных людей того времени. Но, как выяснилось позже, расположение оказалось крайне неудачным, поэтому среди постояльцев было множество маргинальных элементов.

Неудивительно, что именно в этой гостинице останавливались, в том числе, кровожадные преступники. За почти 100 лет существования отеля в нем было обнаружено, как минимум, 16 тел и было совершено несколько попыток суицида. Именно поэтому "Сесил" стали называть "Кровавой гостиницей". Смотрите видео, чтобы подробнее узнать о тайнах отеля.