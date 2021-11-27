Телеведущий Новоженов раскрыл истинную причину смерти дочери

«Три года она отучилась, покончила с собой. На днях вышло ее полное собрание сочинений — все, что она писала. В Интернет-магазинах представлена ее книга «Александра Новоженова. Коробка с карандашами: тексты, рисунки, дизайн», искусствоведческие работы».

Напомним, что Александра Новоженова умерла в 2019 году, ей было 36 лет. Тогда СМИ сообщали, что она скончалась после продолжительной болезни, но близкие никак не прокомментировали эту информацию. Ведущий так сообщил о трагедии на своей странице в социальных сетях:

«Шура меня просила о ней не писать. Я и не писал. И вот ее больше нет. А что же мне сейчас — ходить из угла в угол? И с кем говорить? И вот я пишу. Жизни ее было 36 лет. Любимая моя, драгоценная дочь. Саша Новоженова ушла из жизни минувшей ночью в городе Чикаго. Единственная ее книга в соавторстве с Глебом Напреенко «Уроки визуального» номинирована на премию Александра Пятигорского. Нет слов, как больно».