Журналист Кристофер Андерсон рассказал в своей книге «Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган» о том, что принц Чарльз интересовался цветом кожи будущих детей принца Гарри и его жены Меган Маркл. Об сообщает TMZ.

По словам автора, когда принц Чарльз узнал о помолвке герцога и герцогини Сассекских, он спросил свою жену Камиллу: «Как будут выглядеть их дети?». Она ответила, что дети будут «абсолютно великолепными».

«Я имею в виду, какого цвета будет кожа их детей?» — сказал Чарльз.

Официальный представитель королевской семьи опроверг эту информацию, назвав ее «вымыслом», и отказался давать официальные комментарии.

Как пишет издание, журналист в своей книге намекает на то, что в интервью Опре Уинфри Меган Маркл имела ввиду слова именно принца Чарльза. Супруга принца Гарри призналась, что члены королевской семьи очень переживали, «насколько темной будет кожа» ребенка.