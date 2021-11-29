Журналист Кристофер Андерсон рассказал в своей книге «Братья и жены: в частной жизни Уильяма, Кейт, Гарри и Меган» о том, что принц Чарльз интересовался цветом кожи будущих детей принца Гарри и его жены Меган Маркл. Об сообщает TMZ.
По словам автора, когда принц Чарльз узнал о помолвке герцога и герцогини Сассекских, он спросил свою жену Камиллу: «Как будут выглядеть их дети?». Она ответила, что дети будут «абсолютно великолепными».
«Я имею в виду, какого цвета будет кожа их детей?» — сказал Чарльз.
Официальный представитель королевской семьи опроверг эту информацию, назвав ее «вымыслом», и отказался давать официальные комментарии.
Как пишет издание, журналист в своей книге намекает на то, что в интервью Опре Уинфри Меган Маркл имела ввиду слова именно принца Чарльза. Супруга принца Гарри призналась, что члены королевской семьи очень переживали, «насколько темной будет кожа» ребенка.
Как принцесса Диана тайно переодевалась в мужчину и ходила в клуб с Фредди Меркьюри — в другом материале "Рамблера".