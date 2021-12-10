Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 73.61EUR 83.12
Войти в почту
1 час назад

Назван самый популярный писатель в России

Сервис аудиокниг Strorytel назвал самого популярного писателя у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Назван самый популярный писатель в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в 2021 году самым востребованным автором в стране стал Борис Акунин. Известно, что его книги пользователи платформы слушали чаще всего. Также его работа "Алмазная колесница" заняла 12-е место в списке самых популярных в России.

Второе место занял Фрэнк Герберт, а третье — Дмитрий Глуховский. В пятерку также вошли Стивен Кинг и Фредрик Бакман.

"Традиционно самыми популярными жанрами в России остаются "фантастика и фэнтези" (первое место рейтинга), и "художественная литература" (второе место рейтинга). Надо отметить, что прослушивание аудиокниг жанра "фантастика и фэнтези" за 2021 год еще увеличилось на 25 процентов",

— пояснили в компании.

А самой популярной книгой среди россиян стала "Дюна". Следом за ней идут "Sapiens. Краткая история человечества" и "Тревожные люди".

Читайте также о том, почему в российском городе люди ночевали в кинотеатре.

Люди,Фрэнк Герберт,Борис Акунин,Дмитрий Глуховский,Стивен Кинг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители