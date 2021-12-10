Назван самый популярный писатель в России

Сервис аудиокниг Strorytel назвал самого популярного писателя у россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, в 2021 году самым востребованным автором в стране стал Борис Акунин. Известно, что его книги пользователи платформы слушали чаще всего. Также его работа "Алмазная колесница" заняла 12-е место в списке самых популярных в России.

Второе место занял Фрэнк Герберт, а третье — Дмитрий Глуховский. В пятерку также вошли Стивен Кинг и Фредрик Бакман.

"Традиционно самыми популярными жанрами в России остаются "фантастика и фэнтези" (первое место рейтинга), и "художественная литература" (второе место рейтинга). Надо отметить, что прослушивание аудиокниг жанра "фантастика и фэнтези" за 2021 год еще увеличилось на 25 процентов",

— пояснили в компании.

А самой популярной книгой среди россиян стала "Дюна". Следом за ней идут "Sapiens. Краткая история человечества" и "Тревожные люди".