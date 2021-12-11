Индианка научилась читать и писать в 104 года

Жительница штата Керала Куттиямма освоила грамоту, перешагнув столетний рубеж. Ее историю описала газета The Guardian.
Женщина родилась в бедной крестьянской семьей, у нее было 11 братьев и сестер. С юных лет она работала по дому, готовила, стирала, ухаживала за младшими детьми. О том, чтобы получить образование в детстве, она не могла и мечтать — даже мальчики из малообеспеченных семей в то время бросали школу в девять лет, чтобы работать. И все же Куттиямма не переставала мечтать об учебе. В 16 лет ее выдали замуж. В браке женщина родила пятерых детей и посвятила себя семье, однако часто просила младших родственников, читать ей газеты.
«Мне всегда было любопытно, что происходит в мире», — объяснила индианка.
Только в апреле 2021 года, под влиянием 34-летней соседки, Куттиямма начала учиться, а в ноябре сдала государственный экзамен для начальной школы и получила максимальный балл по математике. Министр образования Индии поздравил женщину в Twitter:
«Возраст не помеха к постижению знаний. Выражаю глубочайшее почтение Куттиямме и желаю ей и другим учащимся всего самого наилучшего».