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1 час назад

Индианка научилась читать и писать в 104 года

Жительница штата Керала Куттиямма освоила грамоту, перешагнув столетний рубеж. Ее историю описала газета The Guardian.

Индианка научилась читать и писать в 104 года
Фото: PixabayPixabay

Женщина родилась в бедной крестьянской семьей, у нее было 11 братьев и сестер. С юных лет она работала по дому, готовила, стирала, ухаживала за младшими детьми. О том, чтобы получить образование в детстве, она не могла и мечтать — даже мальчики из малообеспеченных семей в то время бросали школу в девять лет, чтобы работать. И все же Куттиямма не переставала мечтать об учебе. В 16 лет ее выдали замуж. В браке женщина родила пятерых детей и посвятила себя семье, однако часто просила младших родственников, читать ей газеты.

«Мне всегда было любопытно, что происходит в мире», — объяснила индианка.

Только в апреле 2021 года, под влиянием 34-летней соседки, Куттиямма начала учиться, а в ноябре сдала государственный экзамен для начальной школы и получила максимальный балл по математике. Министр образования Индии поздравил женщину в Twitter:

«Возраст не помеха к постижению знаний. Выражаю глубочайшее почтение Куттиямме и желаю ей и другим учащимся всего самого наилучшего».

Между тем в России определили самого популярного писателя года.

Люди,The Guardian,
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