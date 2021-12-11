Индианка научилась читать и писать в 104 года

Женщина родилась в бедной крестьянской семьей, у нее было 11 братьев и сестер. С юных лет она работала по дому, готовила, стирала, ухаживала за младшими детьми. О том, чтобы получить образование в детстве, она не могла и мечтать — даже мальчики из малообеспеченных семей в то время бросали школу в девять лет, чтобы работать. И все же Куттиямма не переставала мечтать об учебе. В 16 лет ее выдали замуж. В браке женщина родила пятерых детей и посвятила себя семье, однако часто просила младших родственников, читать ей газеты.