Удаленный сотрудник отсудил компенсацию за бытовую травму

Житель Германии упал с винтовой лестницы, когда спускался на первый этаж, где находился его домашний офис. Травма спровоцировала серьезный перелом позвоночника. Немец обратился за страховой помощью, положенной при несчастных случаях на производстве или во время поездок на работу. О подробностях сообщает The Guardian.

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Компания отказалась выплачивать компенсацию. Мужчина дважды проиграл дело в суде, однако в конце концов Высший федеральный социальный суд принял его сторону.

«Если застрахованная деятельность осуществляется в домашнем хозяйстве застрахованного лица или в другом месте, страховая защита предоставляется в том же объеме, что и в случае, когда деятельность осуществляется на территории компании», — гласит постановление Федерального социального суда.