Официантка потеряла работу из-за крупных чаевых

Райан Брандт, официантка ресторана Oven & Tap в Арканзасе, была уволена после того, как отказалась поделиться щедрыми чаевыми гостей с другими работниками заведения. Об этом пишет Business Insider.

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Компания из сорока человек, отдыхавшая в ресторане, оставила Райан больше четырех тысяч долларов — каждый из гостей скинулся примерно по сотне. Но ресторанное начальство потребовало от Райан разделить сумму с другими официантами, барменом и поваром. Однако ранее чаевые не делили, поэтому официантку возмутило такое решение. При этом в ресторане женщина проработала три с половиной года.

Грант Уайз, один из щедрых гостей ресторана, узнал об этом и потребовал, чтобы всю сумму вернули Райан, ведь она предназначалась только ей. Официантка получила свои деньги обратно, но руководство заведения уволило ее. По их мнению, Райан не должна была обсуждать эту ситуацию и размер чаевых с посторонними, так как размер вознаграждения является служебной информацией.