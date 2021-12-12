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1 час назад

В США скончалась автор "Интервью с вампиром" Энн Райс

В возрасте 80 лет умерла всемирно известная писательница Энн Райс. Она скончалась в связи с осложнениями на фоне перенесенного инсульта. Печальную новость сообщил ее сын, Кристофер Райс.

Умерла создательница "Интервью с вампиром" Энн Райс
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В последние часы перед ее смертью я сидел возле ее больничной кровати, преклоняясь перед ее достижениями и ее смелостью",

- написал он в числе прочего.

Энн Райс за свою жизнь написала множество романов и рассказов в готической и мрачной тематике. Ее занимала эстетика смерти и потустороннего мира. Подавляющее большинство ее персонажей - это ведьмы или вампиры.

Известность Райс принесли серии книг "Мэйфейрские ведьмы" и "Вампирские хроники". Некоторые романы писательницы впоследствии были переведены на многие языки мира и экранизированы. Например, "Интервью с вампиром", "Королева проклятых", "Праздник всех святых" и другие.

Ранее мы писали, что музыкант Чарльз Ингаллс умер в 25 лет при неясных обстоятельствах.

Люди,Энн Райс,Кристофер Райс,
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