Подруги придумали, как заработать миллионы и поделились опытом

«Мы заработали более 1,5 миллиона долларов [110 миллионов рублей] на продажах, при этом один миллион долларов [73,5 миллиона рублей] мы получили только за последние четыре месяца. За этот период нам удалось продать 25 тысяч продуктов. У нас есть тысячи довольных клиентов, которые делятся своими результатами от использования наших продуктов в соцсетях. Их отзывы также помогли развить наш бренд и укрепить доверие клиентов», — рассказали подруги.