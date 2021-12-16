Подруги придумали, как заработать миллионы и поделились опытом

Три подруги из Австралии придумали бизнес, заработали больше ста миллионов рублей и поделились опытом.
Подруги Лорен Руголо, Джессика Артур и Эмма Спилиополус заинтересовались сыворотками для роста и качества ресниц в мае 2020 года. Уже через четыре месяца девушки решились открыть собственное производство.
Девушки задумались о бизнесе еще в начале пандемии коронавируса, когда из-за карантина, салоны красоты закрылись и женщины потеряли возможность наращивать и ламинировать ресницы в кабинетах красоты.
«Мы обнаружили пробел на рынке и быстро начали процесс разработки различных формул. Мы знали, что должны действовать быстро, чтобы воспользоваться ограниченным ассортиментом товаров для ресниц», — рассказала Руголо.
Девушки вложили 12 тысяч долларов в создание прототипа своего средства. По их словам, сыворотка разрабатывалась на основе только высококачественных натуральных ингредиентов, эффективность которых научно доказана.
В результате получилась сыворотка для ресниц стоимостью 79 долларов (5,8 тысячи рублей). Она содержит полипептиды для увеличения толщины, объема, длины и изгиба ресниц. Одного флакона может хватить на пол года.
«Мы заработали более 1,5 миллиона долларов [110 миллионов рублей] на продажах, при этом один миллион долларов [73,5 миллиона рублей] мы получили только за последние четыре месяца. За этот период нам удалось продать 25 тысяч продуктов. У нас есть тысячи довольных клиентов, которые делятся своими результатами от использования наших продуктов в соцсетях. Их отзывы также помогли развить наш бренд и укрепить доверие клиентов», — рассказали подруги.
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