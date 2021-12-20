"Дети не думали, что их родители не те, за кого себя выдают"

“Я успел заметить, как тени окружают дом из машины. Но до того, как дверь открылась, я успел только сказать, что это был плохой сюрприз. На нас надели наручники. Сопротивляться было бесполезно. Мы за 25 лет по-русски ни слова не сказали. Через три дня мы поняли, что это было предательство”,