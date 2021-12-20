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40 минут назад

Супруги-разведчики: "Дети не думали, что их родители не те, за кого себя выдают"

Супруги-разведчики Андрей Безруков и Елена Вавилова в программе “Судьба человека” с Борисом Корчевниковым рассказали о дне, когда их разоблачили в Америке.

"Дети не думали, что их родители не те, за кого себя выдают"
Фото: Кадр из телепередачи «Код доступа»Кадр из телепередачи «Код доступа»

Предательство их бывшего коллеги-перебезчика могло разлучить их сыновьями навсегда.

В 2010 году произошел громкий скандал, когда американские сотрудники правопорядка провели спецоперацию и задержали нескольких российских разведчиков-нелегалов. Это вызвало международный скандал, но в результате Андрей и Елена оказались в России – они были возвращены в Россию в рамках двустороннего обмена заключенными шпионами между Россией и США.

В день рождения сына в их дом ворвались агенты ФБР. Сама Елена подумала, что это друзья сына решили устроить сюрприз и поздравить его с праздником.

“Я успел заметить, как тени окружают дом из машины. Но до того, как дверь открылась, я успел только сказать, что это был плохой сюрприз. На нас надели наручники. Сопротивляться было бесполезно. Мы за 25 лет по-русски ни слова не сказали. Через три дня мы поняли, что это было предательство”,

– рассказал Безруков.

“Дети были в шоке. Они никак не думали, что их родители не те, за кого себя выдают”,

– отметила Вавилова.

Ранее мы писали, зачем разведчики во время Второй мировой носили обувь с обратной подошвой.

Люди,Елена Вавилова,Андрей Безруков,ФБР,
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