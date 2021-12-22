Назван самый разбогатевший человек в России в 2021 году

Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров в 2021 году увеличил свое состояние до 17,2 миллиарда долларов. Об этом сообщает журнал Forbes.

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В целом в этом году российские миллиардеры стали богаче на 145 миллиардов долларов и заняли третье место в мире по приросту капитала.

На втором месте среди самых разбогатевших людей в России оказалась основательница ретейлера Wildberries Татьяна Бакальчук. Она также стала самым успешным миллиардером года в процентном выражении: прирост ее состояния составил более 1000 процентов.

Первыми по приросту капитала в мире стали американские предприниматели. За год они заработали в сумму 945 миллиардов.