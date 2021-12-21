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2 часа назад

Популярный блогер назвал три главных отличия России от США

Популярный блогер Амиран Сардаров недавно вернулся в Россию из США, где жил с женой около двух лет.

Блогер назвал три главных отличия России от США
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В интервью для YouTube-канала «Макарена» он назвал три главных отличия между странами.

Отличий между Россией и Соединенными штатами, по его словам, много. Одно дно из самых ярких — это климат. В Лос-Анджелесе, где он жил гораздо теплее, чем в российской столице.

По его мнению, в странах по-разному относятся к самовыражению.

«Инакомыслие в любой форме [в США] никак не ущемляется, что бы ты ни делал. Хоть с перьями на жопе ходи, хоть с голой жопой и так далее», — заявил он.

Третье отличие связано с менталитетом. Он объяснил, что в Москве с детства тесно дружил с кавказцами и русскими, но в Америке совершенно другие базовые установки. Люди там мыслят и чувствуют по-другому.

«Там, [в США], когда заходит [в помещение] латинос, черный или американец, ты не понимаешь вообще, что происходит. Барьер очень сильный. Ты не свой для них, а они непонятны для тебя», — считает он.

Ранее мы писали о медицинском обслуживании в США.

Места,Амиран Сардаров,
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