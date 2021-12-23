Дожившая до 100 лет женщина раскрыла свой секрет долголетия

Австралийка Молли Майнс отпразднует 100-летний юбилей 24 декабря 2021 года. Она считает, что секрет ее долголетия заключается в употреблении одного напитка и упорном труде. Об этом пишет Victor Harbor Times.

Молли уверена, что дожить до ста лет помог ей херес, а также то, что она всю жизнь работала, не покладая рук.

Она родилась в 1921 году и вышла замуж еще до начала Второй мировой войны. Большую часть своей жизни она проработала в благотворительных организациях, помогая другим людям.

У Майнс огромная семья: шесть внуков, 13 правнуков и два праправнука.