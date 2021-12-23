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1 час назад

Дожившая до 100 лет женщина раскрыла свой секрет долголетия

Австралийка Молли Майнс отпразднует 100-летний юбилей 24 декабря 2021 года. Она считает, что секрет ее долголетия заключается в употреблении одного напитка и упорном труде. Об этом пишет Victor Harbor Times.

Дожившая до 100 лет женщина раскрыла свой секрет долголетия
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Молли уверена, что дожить до ста лет помог ей херес, а также то, что она всю жизнь работала, не покладая рук.

Она родилась в 1921 году и вышла замуж еще до начала Второй мировой войны. Большую часть своей жизни она проработала в благотворительных организациях, помогая другим людям.

У Майнс огромная семья: шесть внуков, 13 правнуков и два праправнука.

Ранее мы писали, что в Китае умерла старейшая жительница страны, которой было 135 лет.

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