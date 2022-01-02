Лицо заключенного признали самым красивым в мире

Актер, певец и модель Пэинг Такхон из Мьянмы назван обладателем самого красивого мужского лица в мире в 2021 году. Рейтинг составил американский портал TC Candler.
25-летний Такхон был приговорен к трем годам заключения и каторжным работам за участие в массовых акциях протеста против военной хунты Мьянмы. Актер выступал в поддержку свергнутых гражданских властей в социальных сетях. Мировая общественность признала его политзаключенным. Семья актера подала апелляцию в суд.
На YouTube-канале издание призвало освободить Пэинга Такхона из тюрьмы. Он находится под заключением с апреля прошлого года.