Лицо заключенного признали самым красивым в мире

Актер, певец и модель Пэинг Такхон из Мьянмы назван обладателем самого красивого мужского лица в мире в 2021 году. Рейтинг составил американский портал TC Candler.

Фото: @paing_takhon @paing_takhon

25-летний Такхон был приговорен к трем годам заключения и каторжным работам за участие в массовых акциях протеста против военной хунты Мьянмы. Актер выступал в поддержку свергнутых гражданских властей в социальных сетях. Мировая общественность признала его политзаключенным. Семья актера подала апелляцию в суд.

@paing_takhon